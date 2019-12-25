Палеонтологи нашли в Польше древнейшее украшение из кости мамонта

Возраст его составляет 41,5 тыс. лет.

Палеонтологи обнаружили в Евразии самое древнее украшение. Речь идет о кулоне из кости мамонта. Возраст кулона составляет 41,5 тыс. лет. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что украшение было найдено в пещере Стайня в Польше. Причем работа была выполнена достаточно тонко.

Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры, - сообщили ученые.

Эта находка опровергает теорию оседлости, согласно которой культура стала появляться среди древних людей после того, как они перешли к оседлому образу жизни.

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