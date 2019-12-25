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Палеонтологи нашли в Польше древнейшее украшение из кости мамонта
Сегодня, 11:43
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Палеонтологи нашли в Польше древнейшее украшение из кости мамонта

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Возраст его составляет 41,5 тыс. лет.

Палеонтологи обнаружили в Евразии самое древнее украшение. Речь идет о кулоне из кости мамонта. Возраст кулона составляет 41,5 тыс. лет. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что украшение было найдено в пещере Стайня в Польше. Причем работа была выполнена достаточно тонко.

Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры, - сообщили ученые. 

Эта находка опровергает теорию оседлости, согласно которой культура стала появляться среди древних людей после того, как они перешли к оседлому образу жизни.

Фото: pixabay 

Теги: древнейшее украшение, кости мамонта
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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