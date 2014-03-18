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Падение яркого метеора попало на видео в Иркутской области

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Небесное тело сгорело в атмосфере.

Яркий метеор в воздушном пространстве над российским городом Ангарском случайно засняли на камеру домофона. Инцидент зафиксирован в ночь на 29 августа. Очевидцы разместили в социальных сетях ролик, на котором заметен след от небесного тела. Эксперты  из местной астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева пояснили, что в атмосфере космическое тело сгорело. Местные жители добавили, что видели метеор видели также на Байкале, в районе Энхалука. 

Китайская ракета "Чанчжэн-4C" стартовала на орбиту с метеорологическим спутником.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ангарск, иркутская область, космос, метеор, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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