На трёхлетнего жителя Сербии упала металлическая дверь в Ленобласти

Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Вечером воскресенья, 2 июля, в больницу в сопровождении родителей обратился трёхлетний житель Сербии. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии после несчастного случая на дачном участке семьи во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок был доставлен в больницу с ушибом головного мозга тяжёлой степени, переломом левой теменной кости с переходом на основание лобной кости в клиновидную кость с переходом на основание черепа, пневмоцефалией, саттелитными, эпидуральными гематомами в области переломов в височной и лобной костей, контузионным очагом левой лобной доли, ушибами грудной клетки, живота и поджелудочной железы.

По словам отца и матери, на летний период семья переехала жить из Сербии на свой дачный участок в посёлке Стеклянный ручей. По недосмотру родителей, на сына упала незакреплённая металлическая дверь.

Семья полная, воспитывает троих детей, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе на 4-летнего мальчика упала металлическая балка.

Фото: Piter.TV