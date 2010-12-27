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Пациенты центра Блохина устроили флешмоб против нового руководства клиники
Сегодня, 11:44
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IRINA_CHALKINA

Пациенты центра Блохина устроили флешмоб против нового руководства клиники

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В главном онкоцентре страны скандал не утихает уже месяц.

В среду, 25 сентября, пациенты центра Блохина устроили флешмоб против нового руководства клиники. Россияне публикуют фотографии с хэштегом "спасите детский институт в соцсетях". 

Скандал разгорелся после того, как в главном онкоцентре страны сменилось руководство. По словам пациентов, новый директор Варфоломеева увольняет опытных врачей и нанимает молодых медиков. 

За несколько месяцев своего царствования она уже выписала недолеченными несколько детей , а также уволила большую часть врачей, не согласных с её политикой , практикующих врачей, которые спасли очень много детских жизней

рассказывают в соцсетях пациенты 

Пациенты и их родственники планируют "перекрыть" Каширское шоссе и протестом добиться увольнения нового руководства. 

Напомним, что в центр им. Блохина находится в непосредственном подчинении Министерства Здравоохранения России. Он считается одним из крупнейших в мире учреждений профиля. 

Ранее мы сообщали о том, что российские врачи решились помочь американской девочке с "маской Бэтмена".

Фото:Александра Орлова/Instagram 

Теги: здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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