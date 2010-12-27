В среду, 25 сентября, пациенты центра Блохина устроили флешмоб против нового руководства клиники. Россияне публикуют фотографии с хэштегом "спасите детский институт в соцсетях".
Скандал разгорелся после того, как в главном онкоцентре страны сменилось руководство. По словам пациентов, новый директор Варфоломеева увольняет опытных врачей и нанимает молодых медиков.
За несколько месяцев своего царствования она уже выписала недолеченными несколько детей , а также уволила большую часть врачей, не согласных с её политикой , практикующих врачей, которые спасли очень много детских жизней
рассказывают в соцсетях пациенты
Пациенты и их родственники планируют "перекрыть" Каширское шоссе и протестом добиться увольнения нового руководства.
Напомним, что в центр им. Блохина находится в непосредственном подчинении Министерства Здравоохранения России. Он считается одним из крупнейших в мире учреждений профиля.
Ранее мы сообщали о том, что российские врачи решились помочь американской девочке с "маской Бэтмена".
Фото:Александра Орлова/Instagram
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