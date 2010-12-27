Петербуржец въехал в "Шкоду"-такси на Дворцовой набережной

В Центральном районе произошла авария двух иномарок.

В центре города на Дворцовой набережной в 23 часа 25 декабря произошла автомобильная авария.

Две легковые машины столкнулись вблизи дома номер 30. По сообщению очевидцев, один из участников аварии на “Фольксвагене” не справился с управлением во время движения на мостике через Зимнюю канавку. Машину водителя вынесло на встречную полосу, где он неудачно “встретился” со “Шкодой”-такси. Известно, что автомобили получили значительные повреждения. У последнего разбито лобовое стекло.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС и медики четырех карет “скорой помощи”. Сведений о состоянии пострадавших нет. а время ликвидации последствий, Дворцовая набережная была временно заблокирована для транспорта по обе полосы.