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Петербуржец въехал в "Шкоду"-такси на Дворцовой набережной
Сегодня, 7:59
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lesjasap
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Петербуржец въехал в "Шкоду"-такси на Дворцовой набережной

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В Центральном районе произошла авария двух иномарок.

В центре города на Дворцовой набережной в 23 часа 25 декабря произошла автомобильная авария. 
 
Две легковые машины столкнулись вблизи дома номер 30. По сообщению очевидцев, один из участников аварии на “Фольксвагене” не справился с управлением во время движения на мостике через Зимнюю канавку. Машину водителя вынесло на встречную полосу, где он неудачно “встретился” со “Шкодой”-такси. Известно, что автомобили получили значительные повреждения. У последнего разбито лобовое стекло.
 
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС и медики четырех карет “скорой помощи”. Сведений о состоянии пострадавших нет. а время ликвидации последствий, Дворцовая набережная была временно заблокирована для транспорта по обе полосы. 
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Теги: авария , дворцовая набережная , дтп , столкновение , такси
Категории: ДТП Новости СПб

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