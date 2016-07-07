Piter.tv в прямом эфире покажет дискуссию "Красота спасет мир: о критериях оценки современного художественного творчества"

Также в 15:00 состоится открытие выставки работ финалистов конкурса "АРТ-СТАРТ 2022" в номинации "Живопись" и награждение участников конкурса.

В четверг, 10 ноября, в 15:00 в Доме журналиста на Невском, 70 состоится открытие выставки работ финалистов конкурса "АРТ-СТАРТ 2022" в номинации "Живопись" и награждение участников конкурса.

В 16:00 пройдёт традиционная панельная дискуссия в рамках конкурса. В прошлые годы дискуссии касались философского осмысления восприятия обществом современного искусства, арт-журналистики, инвестиций. В этом году заявлена тема "Красота спасет мир: о критериях оценки современного художественного творчества". Дискуссия пройдет по итогам работы жюри конкурса "АРТ-СТАРТ". Онлайн-трансляцию дискуссии можно посмотреть на сайте Piter.TV.

В дискуссии примут участие:

– Горбунова Татьяна, руководитель Центра инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица, доктор философских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, почетный академик Российской академии художеств, почетный работник высшего профессионального образования.

– Светлана Грачёва, декан факультета теории и истории искусств, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, член Ассоциации искусствоведов Общероссийской организации историков искусства и художественных критиков, член Санкт-Петербургского Союза художников, член-корреспондент РАХ.

– Алексей Талащук, председатель жюри конкурса, народный художник РФ, академик РАХ.

– Александр Немакин, председатель комиссии по работе с молодыми художниками Санкт-Петербургского Союза художников.

– Александр Кондуров, заслуженный художник РФ, член Санкт-Петербургского союза художников, дипломант Российской Академии художеств, автор и руководитель международного проекта ART forum PARALLEL WORLD painting and music.

– Олег Яхнин, заслуженный художник РФ, председатель секции графики Санкт-Петербургского союза художников.

– Алина Крюкова, предприниматель, коллекционер, основатель галерейного проекта "a-s-t-r-a".

– Полина Аскери, галерист, Askeri Gallery, онлайн-галерея современного искусства Art Online 24.

– Светлана Симина, профессор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица, академик РАЕН, член Санкт-Петербургского Союза художников.

В программе возможны изменения!

Онлайн-трансляцию дискуссии можно посмотреть на сайте Piter.TV.

Фото: АРТ-СТАРТ