Петербургская полиция обнаружила склады с несколькими тыс. литров сырья для производства контрафактного алкоголя

Бутылки со спиртосодержащей жидкостью находились в Невском и Красносельском районах. Кроме того, удалось задержать одного из участников группы бутлегеров.

В августе 2022 года представители экономической полиции Петербурга ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в Красногвардейском районе. У злоумышленников было изъято несколько тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью, которая выдавалась за алкогольные напитки премиум-класса под фальшивыми этикетками. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". К ответственности привлекли 4-ёх человек.

В ходе расследования уголовного был установлен канал поставки спирта для ликвидированного подпольного производства. В прошедшие выходные в Невском и Красносельском районах были найдены склады с сырьем для производства контрафакта. Один из них находился на контейнерной площадке на Большом Смоленском проспекте. Всего было обнаружено 4 контейнера, содержащие более 15 тыс. литров спирта и свыше 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Второй склад был размещён в жилом доме на улице Володарского. В нём хранилось более 600 литров спиртосодержащей жидкости.

Кроме того, оперативникам удалось задержать ещё одного участника группы бутлегеров. Им оказался 46-летнего петербуржец, отвечавший за организацию хранения и поставку сырья для производства суррогатного алкоголя. Ему предъявят обвинение в ближайшее время.

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Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти