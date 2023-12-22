"ПК Транспортные Системы" направит 600 млн рублей инвестиции в производство трамваев

В данный момент компания активно инвестирует в свою производственную площадку в Твери, где осуществляется сборка и испытание трамвайных тележек, как в рамках контрактов, заключенных с Петербургом.

Компания "ПК Транспортные Системы" ("ПК ТС") планирует вложить 600 млн рублей в модернизацию своих производственных мощностей в 2024 году. В предыдущем году компания ежегодно инвестировала около 200 млн рублей, как часть своей инвестпрограммы. Об этом рассказал генеральный директор "ПК ТС" Александр Дубровкин во время презентации тысячного трамвая на "Невском заводе электрического транспорта".

Дубровкин уточнил, что в данный момент компания активно инвестирует в свою производственную площадку в Твери, где осуществляется сборка и испытание трамвайных тележек, как в рамках контрактов, заключенных с Петербургом. Так, компания устанавливает дополнительные малярные камеры и приобретает новое оборудование, чтобы иметь возможность производить продукцию самостоятельно, включая то, что прежде делалось за границей.

У компании есть три производственные площадки - в Петербурге, Твери и Энгельсе. На "Тверском механическом заводе электротранспорта" (площадь 14 500 кв.м.) осуществляется сборка и испытание трамвайных тележек. На "Невском заводе электротранспорта" (площадь 75 000 кв.м.), являющемся основной производственной площадкой компании, происходит сборка вагонов.

Ранее мы сообщили о том, что "ПК Транспортные системы" представили тысячный "умный" трамвай "Богатырь-М".

Фото: ООО "ПК ТС"