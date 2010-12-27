В Тихвине вода вернется в русла 24 апреля

Половодье уменьшится после смены направления ветра.

23 апреля администрация Тихвина рассказала местным жителям о том, что с завтрашнего дня уровень в реке начнет снижаться.

Как сообщает online47.ru, на данный момент, вода в водоеме поднялась выше критической отметки 500 см и составляет 520 см. Власти отмечают, что ситуация осложнена сильным северным ветром. Из-за него вода в устьях рек проходит в Ладожское озеро труднее.

Синоптики подчеркнули, что 24 апреля ветер изменит свое направление. Ранее Piter.tv писал, что из-за паводка в Тихвине затопило два монастыря. Также из-за воды закрыто движение по улице Римского-Корсакова и Гагарина.

Фото: ВКонтакте / scandaltikhvin