В Тихвине затопило два монастыря

Вода начинает сходить, оставляя за собой горы грязи и мусора.

Накануне несколько районов Ленинградской области пострадали от паводков. 22 апреля вода из реки подтопила два монастыря в Тихвине. Как сообщает 47news.ru, вода не только дошла до стен Богородичного Успенского моностыря, но и разлилась во внутреннем дворе.

"Большая вода" настигла и Введенский женский монастырь на Зайцева. Отмечается, что паводок начинает отступать. Вместо воды на улицах остается множество мусора.

Стоит отметить, что монастыри являются местом, куда ежегодно съезжают паломники, а также туристы из Петербурга. Люди приезжают в мужской монастырь, чтобы поклониться Тихвинской иконе Божьей матери.

Ранее сообщалось, что в результате подъема воды затопило Тосненский, Тихвнский, Бокситогорский и Волховский районы Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / scandaltikhvin