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Начальника университета МВД в Петербурге отстранили от должности
Сегодня, 12:00
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Начальника университета МВД в Петербурге отстранили от должности

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По данным источников, руководителя уволили из-за коррупционных нарушений.

Начальника Санкт-Петербургского университета МВД генерала Александра Травникова отстранили от должности Об этом сообщил источник  "Рен ТВ".

По данным собеседника издания, Травников был уволен в связи с коррупционными нарушениями. Предполагается, что у него нашли незадекларированные активы.

Судя по опубликованной информации, решение об отставке было принято около месяца назад.

Ранее мы сообщили о том, что бывший командующий войсками ЛенВО Валентин Бобрышев умер.

Фото: сайт Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ 

Теги: санкт-петербург, университет мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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