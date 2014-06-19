Начальника университета МВД в Петербурге отстранили от должности

По данным источников, руководителя уволили из-за коррупционных нарушений.

Начальника Санкт-Петербургского университета МВД генерала Александра Травникова отстранили от должности Об этом сообщил источник "Рен ТВ".

По данным собеседника издания, Травников был уволен в связи с коррупционными нарушениями. Предполагается, что у него нашли незадекларированные активы.

Судя по опубликованной информации, решение об отставке было принято около месяца назад.

Ранее мы сообщили о том, что бывший командующий войсками ЛенВО Валентин Бобрышев умер.

Фото: сайт Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ