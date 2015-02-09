В Ленобласти отремонтировали два железнодорожных переезда

Рабочие продолжают ремонт и обновление переездов на ОЖД.

В четверг, 9 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что рабочие полностью обновили асфальтовое покрытие переезда 50 км, расположенного на перегоне Семрино – Вырица вблизи станции Сусанино, и переезда 130 км на станции Оредеж.

Ремот делали методом фрезеровки: старый асфальт срезали и уложили новый, после чего нанесли дорожную разметку и привели в порядок сигнальные столбики. Оба переезда оснащены звуковой и световой сигнализацией и призываем водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железной дороги.

Ранее мы писали, что "Метеоры" перевезли 20 тысяч пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам.

Фото: "СПб-Главный" / телеграм