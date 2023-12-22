В Петроградском районе семиклассница отравилась неизвестным веществом в свой день рождения

Девочка находится в тяжёлом состоянии.

В ночь на четверг, 15 февраля, из квартиры по Большой Разночинной улице была доставлена 14-летняя школьница с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Об этом сало известно Piter.TV.

Девочка находится в тяжёлом состоянии. Известно, что вчера у неё был день рождения.

Предполагается, что причиной отравления стало неизвестное вещество в съедобных продуктах, которое школьница употребила вместе с матерью.

Ранее мы сообщили о том, что девочка-подросток госпитализирована с отравлением алкоголем в Шушарах.

Фото: Piter.TV