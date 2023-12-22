Девочка-подросток госпитализирована с отравлением алкоголем в Шушарах

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Во вторник, 13 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на девятом этаже одного из домов по Новгородскому проспекту в посёлке Шушары, возле лифта лежит девочка 14-ти лет без сознания. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место нарядом установлено, что бригада скорой помощи забрала девочку в детскую городскую больницу с токсическим действием алкоголя.

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино восьмиклассник отравился наркотиками.

Фото: Piter.TV