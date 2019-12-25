Школьница отравилась нейролептиком на улице Коллонтай

Лекарство выписал девочке психиатр.

Днем 20 сентября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации несовершеннолетней девочки 2007 года рождения с острым пероральным отравлением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь отравилась нейролептиком. Установлено, что этот препарат выписал ей психиатр. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии из квартиры на улице Коллонтай.

Несовершеннолетняя не состоит на учете в ОДН. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2-летняя девочка отравилась кроворазжижающим препаратом по недосмотру родителей.

Фото: Piter.TV