Москвичка вышла из комы после отравления газом в Люблине

Из пятиэтажного дома, где произошёл инцидент, эвакуировали около 40 человек. Помимо женщины насчитывается ещё двое пострадавших.

Вечером воскресенья, 14 августа, из пятиэтажки на улице 40 лет Октября в столичном Люблине эвакуировали порядка 40 человек из-за случая отравления газом в одной из квартир. Там пострадали трое – мужчина, который отказался от госпитализации, и две женщины. Одна из пострадавших вышла из медикаментозной комы и рассказала о произошедшем телеканалу "360".

Никаких предположений нет. Никаких ни запахов, ни чего-то еще нет и не было вчера. Я потеряла сознание, ушла в [медикаментозную] кому, меня забрали в реанимацию. собеседница телеканала "360"

Сейчас женщина вернулась домой. На месте продолжается работа по установлению причины инцидента. По информации ряда СМИ, концентрация углекислого газа в доме превышала норму в 14 раз. Тем не менее, по словам пострадавшей эти данные опроверг эксперт, который измерил показатель с помощью прибора.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало отравление бытовым газом. Однако эту версию не смогли подтвердить пожарные и специалисты "Мосгаза", проверявшие подъезды.

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Фото: Piter.TV