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В Петербурге 16-летняя жительница Башкирии отравилась таблетками
Сегодня, 9:04
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 16-летняя жительница Башкирии отравилась таблетками

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Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 24 июля в Петербурге госпитализировали 16-летнюю жительницу Башкирии с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Девушка, находясь по месту жительства в квартире на улице Чудновского, отравилась смесью таблеток. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу №5.

Сестра пострадавшей рассказала, что девушка приехала к ней на каникулы в конце мая. Семья, в которой проживает несовершеннолетняя, не полная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее в Петербурге госпитализировали мужчину с острым отравлением психостимулятором.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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