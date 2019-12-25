В Петербурге 16-летняя жительница Башкирии отравилась таблетками

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 24 июля в Петербурге госпитализировали 16-летнюю жительницу Башкирии с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Девушка, находясь по месту жительства в квартире на улице Чудновского, отравилась смесью таблеток. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу №5.

Сестра пострадавшей рассказала, что девушка приехала к ней на каникулы в конце мая. Семья, в которой проживает несовершеннолетняя, не полная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее в Петербурге госпитализировали мужчину с острым отравлением психостимулятором.

Фото: Piter.TV