Отравившегося наркотиками подростка нашли на детской площадке в Девяткино

Мальчик был помещен в реанимацию.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что накануне на детской площадке рядом с домом на улице Флотская 9, обнаружили подростка, отравленного наркотиками. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчика, прогладившего неизвестное на данный момент вещество, госпитализировали в ближайшую больницу и поместили в реанимацию. Известно, что гость из города Златоуст останавливался у своей тети, которая и забрала его из больницы когда ему стало лучше.

На данный момент сотрудники Правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Ленобласти у пассажирки BMW нашли 200 граммов наркотиков.

Фото: pexels