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Отравившегося наркотиками подростка нашли на детской площадке в Девяткино
Сегодня, 11:56
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Arinablinova

Отравившегося наркотиками подростка нашли на детской площадке в Девяткино

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Мальчик был помещен в реанимацию.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что накануне на детской площадке рядом с домом на улице Флотская 9, обнаружили подростка, отравленного наркотиками. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.    

Мальчика, прогладившего неизвестное на данный момент вещество, госпитализировали в ближайшую больницу и поместили в реанимацию. Известно, что гость из города Златоуст останавливался у своей тети, которая и забрала его из больницы когда ему стало лучше. 

На данный момент сотрудники Правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. 

Ранее мы писали, что  в Ленобласти у пассажирки BMW нашли 200 граммов наркотиков.

Фото: pexels

Теги: девяткино, детская площадка, наркотики, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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