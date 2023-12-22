За 2023 год к отоплению в Петербурге подключили 67 зданий

К системе теплоснабжения были подключены школы, колледжи, казармы, музей, детские сады, поликлиники, пожарное депо и другие учреждения различных районов города на Неве.

В Петербурге за 2023 год было установлено централизованное отопление в 67 зданиях, в том числе в 39 жилых домах. Наиболее крупными проектами стали ЖК "Зеленый квартал на Пулковских высотах" и вторая очередь ЖК "Парково" на Михайловской дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

По информации гендиректора организации Ивана Болтенкова, за 12 месяцев был достигнут рекордный приёма технологического присоединения соцобъектов (28 зданий).

Кроме того, в 2023 году к системе теплоснабжения были подключены школы, колледжи, казармы, музей, детские сады, поликлиники, пожарное депо и другие учреждения различных районов города на Неве.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК" провёл реконструкцию на 28 объектах за год.

Фото: Pxhere