В Петербурге отменён приговор владельцу отеля "Эрмитаж"

Дело отправили на рассмотрение с другим составом судей.

Городской суд Петербурга отменил решение Куйбышевского районного суда, которое оправдывало владельца и гендиректора отеля "Эрмитаж" Эльшана Бабаева. Как сообщила пресс-служба судов города 14 февраля, дело будет рассмотрено заново.

Бабаев стал фигурантом дела по статье "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности" в 2023 году. Он утверждал, что не мог погасить кредит из-за блокировки счетов, вызванной сменой банков; летом 2021 года финансисты потребовали от собственника отдать 100% акций его компании, а судебные приставы арестовали здание гостиницы. Обвинение утверждало, что Бабаев использовал АО "МБИК" для личных целей вместо погашения долга. Однако суд не нашел подтверждения этому и оправдал предпринимателя. Теперь дело отправили на рассмотрение с другим составом судей.

Обвиняемый ранее возглавлял компанию "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" (МБИК), которая получила средства на строительство гостиницы с помощью кредитов и вексельных займов от банка "МБА-Москва". В 2016 году руководство банка сменилось, и кредит был передан "Аграркредиту".

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Фото: Piter.TV