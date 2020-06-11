Рождественская ярмарка на Манежной площади откроется 17 декабря

Как и в прошлом году, концепция будет соответствовать сказке Гофмана "Щелкунчик и мышиный король".

Главная Рождественская ярмарка Северной столицы насчёт свою работу с 17 декабря 2022-ого по 9 января 2023 года. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на информацию комитета по промышленной политике Петербурга.

Ярмарка займёт пространство не только на Манежной площади, но и на Садовой и Кленовой улицах, Конюшенной площади и Певческом мосту. На Дворцовой площади уличной торговли не предусмотрено, хотя ранее тендеры с такими данными появлялись на портале ЕИС.

Также издание продемонстрировало презентацию основной зоны ярмарки, подготовленную комитетом. Главной темой, объединяющей все декоративные элементы, традиционно станет сказка Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Однако, как отметили в ведомстве, теперь оформление будет больше соответствовать сюжету произведения.

Кроме того, вырастет число торговых домиков на Садовой улице: их будет не 30, как в прошлом году, а 36. Гостям ярмарки будут предлагать не только сувениры и изделия народных промыслов, но и еду. В целом зонирование сохранять без изменений.

Ранее мы сообщили о том, что движение у Рождественской ярмарки на Манежной площади ограничат на 2,5 месяца.

Фото: Piter.TV