Открытие нового участка Шуваловского проспекта состоится в конце лета 2023 года

Продолжение трассы свяжет Приморский район Петербурга и ЗСД.

В конце лета 2023 года в Петербурге планируется открытие движения по новому участку Шуваловского проспекта в Приморском районе. Об этом заявил замдиректора "Дирекции транспортного строительства" Максим Молчанов.

Продолжение Шуваловского проспекта свяжет МО "Лахта-Ольгино" в Приморском районе Петербурга с ЗСД. Это поспособствует снятию транспортной нагрузки с северо-запад города.

Кроме того, в Колпинском районе проходит строительство развязки через Петрозаводское шоссе. Выезд из Колпино, не зависящий от работы ж/д переезда, должен появится к 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что движение наземного транспорта временно изменится из-за открытия Биржевого моста.

Фото: Piter.TV