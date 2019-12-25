Открыта спасательная станция на Цитадельском шоссе в Кронштадте

Станция стала 21-й по счету в городе.

На Цитадельском шоссе в Кронштадте открыта новая спасательная станция, которая круглый год готова обеспечивать безопасность в районе дамбы и города-острова. Об этом 27 декабря рассказала пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

В настоящее время здесь установлены временные сооружения, которые сменят капитальные здания для спасательной станции. Она стала 21-й по счету в городе.

К работе готово недавно купленное судно на воздушной подушке "Север".

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали, что безопасность на водных объектах города обеспечивают 400 спасателей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подготовили постановление, согласно которому Смольный и Законодательное собрание могут разделить полномочия в сфере территориальной обороны в случае военного положения. Соответствующий документ направили на антикоррупционную экспертизу.

Фото: ВКонтакте / Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности