Мужчину арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что отец развращал своего 10-летнего сына в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на улице 2-я Комсомольская. С заявлением в полицию обратилась 25-летняя мать несовершеннолетнего. В следственный комитет уже поступила информация о возбуждении уголовного дела об изнасиловании ребенка, ученика пятого класса школы.

Известно о том, что злоумышленник задержан в своей квартире. Обстоятельства выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожске 16-летняя девушка сбежала из дома с бывшим сожителем матери.

Фото:pixabay