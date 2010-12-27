Злоумышленники угрожали пистолетом семье из Всеволожска

Несколько мужчин требовали деньги, документы на квартиру, а также наркотики и оружие.

Неизвестные напали на семью из Всеволожска, преступники притворились, что им нужна помощь. Члены семьи получили травмы, а 11-летняя девочка, чтобы спастись от злоумышленников, выпрыгнула из окна. Глава семьи рассказал подробности инцидента изданию "78.ru".

По словам пострадавшего, неизвестные позвонили в квартиру и попросили о помощи. Когда отец спустился, на него напали несколько мужчин и избили его. Затем неизвестные зашли в квартиру и стали угрожать бабушке и ее внукам пистолетом. Преступники требовали документы на квартиру, деньги, наркотики и оружие.

Пенсионерке выстрелили в лицо, а мужчине сломали руку и нанесли множество повреждений по всему телу. Девочка, которая выпрыгнула из окна, находится в больнице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за разорвавшегося аккумулятора в поселке Металлострой женщина повредила глаз.

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