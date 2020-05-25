  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:52
117
matveyvn
Код вставки плеера

От урагана в Екатеринбурге пострадало три человека

0 0

МЧС работает в режиме повышенной готовности.

От урагана в Екатеринбурге пострадало три человека. Об этом сообщил главк МЧС в Свердловской области.

Накануне в городе бушевал штормовой ветер. Его скорость достигала 28 метров в секунду.

Известно о трёх пострадавших в регионе. Травму получил мужчина в екатеринбургском микрорайоне Академический. В городе Полевом на женщину упали поваленные ветки. Её доставили в больницу — она была госпитализирована без сознания.

В Екатеринбурге в Низовом переулке упал строительный кран, из-за чего пострадал крановщик. Он также госпитализирован.

В Свердловской области в результате шторма было зафиксировано падение веток, повреждения автомобилей, крыш.

МЧС работает в режиме повышенной готовности.

Ранее в сети было опубликовано видео из Казахстана, где ураган сорвал крышу с жилого дома.

Видео: ВК/Инцидент Екатеринбург

Теги: екатеринбург, мчс, ураган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии