МЧС работает в режиме повышенной готовности.

От урагана в Екатеринбурге пострадало три человека. Об этом сообщил главк МЧС в Свердловской области.

Накануне в городе бушевал штормовой ветер. Его скорость достигала 28 метров в секунду.

Известно о трёх пострадавших в регионе. Травму получил мужчина в екатеринбургском микрорайоне Академический. В городе Полевом на женщину упали поваленные ветки. Её доставили в больницу — она была госпитализирована без сознания.

В Екатеринбурге в Низовом переулке упал строительный кран, из-за чего пострадал крановщик. Он также госпитализирован.

В Свердловской области в результате шторма было зафиксировано падение веток, повреждения автомобилей, крыш.

МЧС работает в режиме повышенной готовности.

Ранее в сети было опубликовано видео из Казахстана, где ураган сорвал крышу с жилого дома.

Видео: ВК/Инцидент Екатеринбург