От урагана в Екатеринбурге пострадало три человека. Об этом сообщил главк МЧС в Свердловской области.
Накануне в городе бушевал штормовой ветер. Его скорость достигала 28 метров в секунду.
Известно о трёх пострадавших в регионе. Травму получил мужчина в екатеринбургском микрорайоне Академический. В городе Полевом на женщину упали поваленные ветки. Её доставили в больницу — она была госпитализирована без сознания.
В Екатеринбурге в Низовом переулке упал строительный кран, из-за чего пострадал крановщик. Он также госпитализирован.
В Свердловской области в результате шторма было зафиксировано падение веток, повреждения автомобилей, крыш.
МЧС работает в режиме повышенной готовности.
Ранее в сети было опубликовано видео из Казахстана, где ураган сорвал крышу с жилого дома.
Видео: ВК/Инцидент Екатеринбург
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