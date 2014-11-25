Осужден петербуржец, сбросивший с четвертого этажа собственную собаку

Пёс выжил, но получил травмы.

В Петербурге осудили местного жителя Александра Кобелянского, признанного виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что днем 25 июня 2019 года мужчина бесчеловечно поступил со своей собственной собакой по кличке "Гром". Сначала злоумышленник обмотал шею пса скотчем, затем сбросил животное с балкона четвертого этажа. Это произошло на улице Зины Портновой. К счастью, получивший травмы Гром выжил, благодаря неравнодушным местным жителям и своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд приговорил Кобелянского к году исправительных работ с удержанием зарплаты в размере 10%. Приговор в законную силу еще не вступил.

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