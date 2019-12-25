В Петербурге осудили мигранта, который изрезал двух мужчин в очереди у киоска

Незнакомцы начали оскорблять приезжего по национальному признаку.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сайруддина Хикматова, который изрезал двух мужчин, стоя в очереди у киоска. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 19 декабря 2020 года. Мигрант покупал сигареты в киоске на бульваре Новаторов и замешкался, пока ждал сдачу. За мужчиной в очереди стояли двое незнакомцев. Они начали торопить его, а затем оскорблять по национальному признаку. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой мигрант достал нож и ударил им четыре раза одного обидчика, а потом еще несколько раз другого. После случившегося он скрылся на машине со знакомой.

В ходе следствия было установлено, что Хикматов долгое время живет в России легально, работает и помогает родственникам в Таджикистане. Суд учел эти обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 1 месяц в исправительной колонии общего режима. Поскольку было учтено время, проведенное под стражей, мигранта отпустили в зале суда.

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Фото: Piter.TV