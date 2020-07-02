34-летний петербуржец, душивший полицейского, отделался условным сроком

Он находился в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Дмитрия Кебина. Он признан судом виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что мужчина днем 12 февраля 2021 года, находясь в состоянии опьянения, с силой нанес сотруднику полиции шесть ударов кулаком по голове, после чего стал душить. Таким образом он хотел избежать административной ответственности и поездки в отделение полиции.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также он должен выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее голый водитель под наркотиками ударил полицейского в Приморском районе.

Фото: Piter.tv