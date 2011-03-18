Стали известны подробности о строительстве третьей очереди парка "Остров фортов"

Территорию откроют для посетителей в Кронштадте уже сегодня, 31 июля.

Третья очередь музейно-исторического парка "Остров фортов" откроется в Кронштадте сегодня, 31 июля. Она займёт территорию в 150 га и включит в себя туристско-рекреационный кластер у фортов "Александр I", "Петр I" и "Кроншлот". Об этом сообщает телеканал " Санкт-Петербург".

Отмечается, что за 2 года были открыты первые 2 очереди парка. Кроме того, в 2020 году там появился "Лагерь настоящих героев", который примет 7 смен эти летом.

На данный момент ещё не завершено строительство Музея военно-морской славы. В учреждении планируется выставить подводную лодку К-3 "Ленинский Комсомол", занимавшую площади Кронштадтского морского завода.

Ранее мы сообщили о том, что Путин посетил парк "Остров фортов" в Кронштадте. Президент высоко оценил проект, который реализуется при поддержке Минобороны.

Фото: Телеканал "Санкт-Петеребург"