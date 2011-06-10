Бросившую 2-месячную дочь в коляске петербурженку хотят лишить родительских прав

Женщину также лишили прав на еще двух детей.

Органы опеки в Петербурге готовят документы о лишении родительских прав матери, которая оставила свою 2-месячную дочь в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка.

Ребенок лежал в коляске на лестничной площадке между 5 и 6 этажом в доме на Большом проспекте Петроградской стороны. Девочка находилась в конверте из одеяла, без одежды.

Брошенную малышку госпитализировали в Детскую городскую больницу № 4 в состоянии средней степени тяжести. У девочки была температура и есть инфекция верхних дыхательных путей. Сейчас ее состояние удалось стабилизировать.

По имеющимся данным, у матери 38 лет еще двое детей. Она также лишена родительских прав на них.

Ранее петербуржец заставил мигранта сесть за руль вместо сына-подростка.

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