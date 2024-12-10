Остановленная новгородской полицией на трассе нетрезвая автоледи из Пскова оказалась наркокурьером

Женщина первый раз решилась поработать с запрещенными веществами не в своем регионе.

Нетрезвая жительница Псковской области, остановленная сотрудниками российских правоохранительных органов на территории Новгородской области за езду в нетрезвом состоянии, являлась наркокурьером. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. Известно, что время несения службы на трассе Р-56 "Великий Новгород – Псков" автоинспекторы примерно в 10 километрах от областного центра остановили автомобиль Hyundai для проверки документов. За рулем оказалась 31-летняя женщина. Специалисты определили, что иномарка не была поставлена на учёт, а сама подозреваемая находится в состоянии опьянения.

Проведённое медосвидетельствование это подтвердило – специалисты наркологического диспансера обнаружили в её анализах запрещённые вещества. пресс-служба МВД РФ по региону

В салоне легковой машины полицейские выявили женский рюкзак со 150 свёртками и нерасфасованным порошком внутри. Позже лабораторная экспертиза показала, что изъятым веществом является смесь на основе N-метилэфедрона с общей массой свыше 80 граммов. Ещё одна партия изъятого товара сейчас находится на исследовании.о предположению полиции, подозреваемая начала заниматься криминальным бизнесом относительно недавно. Первоначально женщина делала закладки в своем регионе, но после получила аналогичное задание от куратора поработать в Новгородской области. Однако первая же поездка стала для неё последней в такой работе. В отношении фигурантки ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Россиянка отправлена под стражу.

В Петербурге и Ленобласти за выходные поймали около 200 нетрезвых водителей.

Фото и видео: МВД Медиа