В Невском районе установят новые остановочные пункты

Начальная цена контракта составит 67,8 млн рублей.

СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявила тендер на Выполнение работ по объекту "Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в Невском районе (Лот 2)" с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга.

Подрядчику предстоит выполнить установку 17-ти остановок, и провести благоустройство вокруг них. На финальном этапе необходимо наладить инженерные коммуникации.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 21 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Ленобласти отремонтируют дом-объект культурного наследия.

Фото: Piter.TV