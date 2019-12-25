В Невском районе установят новые остановочные пункты

СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявила тендер на Выполнение работ по объекту "Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в Невском районе (Лот 2)" с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга.
Подрядчику предстоит выполнить установку 17-ти остановок, и провести благоустройство вокруг них. На финальном этапе необходимо наладить инженерные коммуникации.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 21 сентября.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Ленобласти отремонтируют дом-объект культурного наследия.
Фото: Piter.TV
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