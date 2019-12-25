На Ковалевском кладбище нашли останки с фрагментами веревки и одежды

Останки направлены в морг.

В среду, 8 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесном массиве поселка Ковалево обнаружены останки человека. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда полицейские установили, что на территории Ковалевского кладбища в земельной нише обнаружены останки человека, предположительно мужчины, возраст которого установить не представляется возможным. Также на месте обнаружены четырёхметровая верёвка, части джинсов и рубашки.

Останки направлены в морг.

Ранее мы сообщили о том, что на Ржевской площади в люке нашли подозрительный пакет с костями.

Фото: Piter.TV