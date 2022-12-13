В СНТ Московского района при пожаре предположительно погибла девушка

На месте найдены человеческие останки. Причиной возгорания предварительно считается неосторожное обращение с огнём.

В четверг, 25 мая, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Авиагородке (Московский район Петербурга) в СНТ "Зеленый сад" горит частный дом, внутри которого находится ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

В 17:20 в ходе тушения возгорания по вышеуказанному адресу в заброшенном одноэтажном доме были обнаружены обгоревшие останки. Предположительно, в пожаре погибла девушка 2004 года рождения, которая проживала совместно с матерью и тремя несовершеннолетними братьями и сестрой.

В качестве предварительной причины возгорания называют неосторожное обращение с огнём. Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкинском районе потушили пожар в цельнометаллическом ангаре.

Фото: Piter.TV