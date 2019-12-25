В Петербурге осенью прогнозируют наплыв бездомных собак

Осенью в городе увеличится количество бездомных собак. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев на пресс-конференции ТАСС.

На данный момент петербуржцы держат около 200-300 тысяч домашних собак. Бездомных собак в городе – около 5 тысяч. Однако Юрий Андреев уверен, что осенью их количество увеличится, так как они будут заходить через периметр города.

При этом на улице города живут около 50 тысяч бездомных кошек.

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