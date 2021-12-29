"Роксана" принесет к берегам Невы осадки и мартовское тепло 7 февраля

Местами возможна гололедица.

В понедельник, 7 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать очередной североатлантический циклон "Роксана". Он принесет к берегам Невы хорошо согретые Гольфстримом и влажные океанические воздушные массы. Они сделают погоду в городе облачной, пройдет мокрый снег с дождем. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня будет соответствовать началу последней пятидневки марта. Столбики термометров в Петербурге покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Оттепель закончится ближе к вечеру вторника.

Ранее мы писали, что в Приморском районе тушили 2-этажный дом на площади 225 квадратных метров.

Фото: pexels.com