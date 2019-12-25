Оркестр "Таврический" выступил с рок-композицими в Петербурге

Также в программу концерта вошли произведения Антонио Вивальди.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Петербурге состоялся концерт оркестра "Таврически". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя оркестра дирижер Михаила Голикова.

Единственный осенний живой концерт "Все краски осени. От классики до рока" состоялся в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Отметим, что композиции сопровождались песочными анимациями.

Оркестр исполнил такие хиты, как произведения Андрея Петрова, Раймонда Паулса, Мишеля Леграна, а также музыкой Aerosmith, Scorpions и других рок-исполнителей.

Ранее мы сообщали о том, что стартовал 16-й фестиваль "Детские дни в Петербурге".

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