В программе фестиваля принимает участие 19 музеев.

В воскресенье, 21 ноября, стартовал 16-й фестиваль "Детские дни в Петербурге". Он продлится до 13 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы.

19 музеев подготовили маршруты для игры-путешествия под названием "12345 - Я ИДУ ИСКАТЬ!". В воскресенье на сайте фестиваля появились иллюстрированные путеводители по музеям, которые проводят юных участников по маршрутам, связанным с научными концепциями и тем, как искусство проникает в точные науки.

Маршруты подготовлены для разных возрастных групп до 14 лет. В акции принимают участие Эрмитаж, музей Достоевского, Гатчинский дворец и другие учреждения.

Фестиваль организован Центром развития музейного дела при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.tv