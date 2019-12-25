Оригинальные фильмы и сериалы от ivi о наболевшем и важном

Оригинальные фильмы и сериалы затрагивают самые щепетильные темы, проблемы. Они помогают взглянуть на свою жизнь с другой стороны. Иногда в них высмеиваются проблемы общества. Материал о самых ярких кинолентах подготовлен с помощью кинотеатра ivi.

Разговорник

Четыре друга решают встретиться в уютном месте и отвлечься от существующих проблем. Каждый рассказывает свою историю, которая касается важных жизненных тем. Все пережитое со временем приобретает новый смысл. Увидеть его не всегда можно сразу же, только спустя некоторое время. Истории друзей разрозненные, никак между собой не переплетаются, но поражают глубиной и интригой, заставляют узнать себя в сюжете. Фильм доступен к просмотру.

Мертвые души

Чичиков – московский чиновник, обладающий харизмой. Он не скупает мертвые души в жителей провинции, но продает им места на кладбище, рядом со знаменитыми политиками, актерами и звездами эстрады. По жизненным обстоятельствам он вынужден посетить небольшой городок Бугорск, где быстро заводит нужные знакомства, в том числе с губернатором. У Чичикова появляются новые планы и проекты, позволяющие получить дополнительную выгоду. Посмотреть фильм можно прямо сейчас.

Чума! Вторая волна

Гонец Уильям, который уже однажды принес в свое государство весть о чуме, отправляется на поиски Марты. Совершая подвиги, он находит не только девушку, но и ее родную сестру. Барон рад бы обрести пропавшую много лет назад дочку, но при появлении в замке Августины начинают происходить странные вещи. На барона совершается сразу несколько покушений, вакцина, разработанная от чумы, отравлена.

Нежность

Елена Ивановна Подберезкина стремительно строила свою карьеру, не уделяя внимание серьезным отношениям или романтике. Во время спонтанной поездки неожиданно встречает мужчину своей мечты, но теряет его. Она принимает решение найти его любой ценой. Подберезкина решает использовать все имеющиеся в арсенале приемы, чтобы достичь желаемого результата. Она вынуждена обращаться за помощью к друзьям и влиятельным знакомым.

Закон и беспорядок

Кинолента – пародия на кино, которое снимали в конце 90-х годов прошлого века. Сериал был переведен на английский язык, а затем опять на русский. Каждая серия – пародия на определенный жанр. У каждого героя есть свое место. Неожиданно появляются русские коммунисты, берущие под свой контроль производство матрешек. Они совершают ужасную ошибку, привезя с собой сахар. Гангстеры решают вступить в схватку с русскими.

Отцы и дети, попы и осетры, Грушинский фестиваль и песни: рецензия на фильм "Родные.

Фото: ivi