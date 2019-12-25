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Организатору вырубки деревьев на Гражданском проспекте запретили покидать Петербург
Сегодня, 9:21
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Организатору вырубки деревьев на Гражданском проспекте запретили покидать Петербург

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Мужчина вместе с другом спилил 9 деревьев.

Суд избрал меру  пресечения для жителей Петербурга, которые незаконно вырубили 9 деревьев на Гражданском проспекте ночью 23 мая. Теперь Андрей Возаков и Гуломжон Мадрахимов не смогут уехать из города. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Известно, что деревья  находились в собственности города. Мужчины решили спилить их без необходимого разрешения. Автору идеи Мадрахимову запретили посещать место преступления, общаться со свидетелями и подельником, нельзя покидать город.

Отметим, что ущерб составил 250 тысяч рублей. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: суд арестовал скандального пассажира из самолета рейса Анталья – Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: вырубка деревьев, гражданский проспект, запрет выезжать из города, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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