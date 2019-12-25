Организатору вырубки деревьев на Гражданском проспекте запретили покидать Петербург

Мужчина вместе с другом спилил 9 деревьев.

Суд избрал меру пресечения для жителей Петербурга, которые незаконно вырубили 9 деревьев на Гражданском проспекте ночью 23 мая. Теперь Андрей Возаков и Гуломжон Мадрахимов не смогут уехать из города. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Известно, что деревья находились в собственности города. Мужчины решили спилить их без необходимого разрешения. Автору идеи Мадрахимову запретили посещать место преступления, общаться со свидетелями и подельником, нельзя покидать город.

Отметим, что ущерб составил 250 тысяч рублей. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv