Горожане смогут вернуть деньги за билеты, согласно законам РФ.

В среду, 1 марта, стало известно, что организаторы моноспектакля Моники Беллуччи не знают, будет ли отменен концерт в Петербурге. Возможная отмена концерта связана с ситуацией вокруг Украины, передает "АиФ Петербург".

Отмечается, что горожане смогут вернуть деньги за билеты, согласно законам РФ.

Напомним, что 27-28 мая в Александринском театре и 30-31 мая в Театре им. Евгения Вахтангова должен состояться моноспектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" в авторской постановке Тома Вольфа.

Фото: Instagram / @monicabellucciofficiel