Организатора ОПГ за убийство инкассатора 24-летней давности осудили в Петербурге

В результате нападения в июле 1997 года похитили более 220 тыс. рублей, а инкассатор погиб от полученных ранений.

В четверг, 9 декабря, Ленинский суд Петербурга огласил приговор в отношении организатора преступной группы Геннадия Лося. Его обвиняют в убийстве, разбое и подделке документов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что обвиняемый в 1997 году организовал преступную группу, куда пригласил лейтенанта Игоря Пятова, а также нигде не работавших Ильдара Султанова и Константина Белоусова.

Группировка совершила разбойное нападение 2 июля 1997 года на инкассатора. В результате было похищено более 220 тыс. рублей, а инкассатор погиб от полученных ранений.

Лейтенант Пятов скончался до суда, а Белоусова и Султанова осудили на 3 и 10 лет лишения свободы соответственно. Более 20 лет полицейские разыскивали Геннадия Лося, потому что он приобрел поддельные документы.

В апреле этого года его задержали в Красноярске. Лось заключил досудебное соглашение и полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее жену владельца "Рив Гоша" отпустили из здания суда под домашний арест. Подсудимая рассказала о том, что у нее четверо детей. Их регулярно надо водить в школу и на кружки.

Фото: Piter.tv

