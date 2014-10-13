Орган в Планетарии. Пятница 13 состоится 13 июня в Планетарии 1 в 22:30

Пятница 13 космического масштаба с Amadeus Concerts!



Бескрайний космос, таящий в себе неизведанное, и звуки живого органа — идеальный антураж, чтобы насладиться вечной классикой в этот мистический день.



"Орган в Планетарии. Пятница 13" — уникальный концерт с программой, соответствующей духу дня. И где же встретить пятницу 13, как не под звуки органа – самого страшного (шутим) инструмента на земле? Его звук может внушать как ужас, так и ощущение гармонии, красоты и блаженства. Особенно если звучит он среди бесконечных космических просторов, под огромным 37-метровым куполом самого большого в мире Планетария!

Просим слабонервных заранее упасть в обморок, а блюстителей морали успокоиться – всё будет хорошо.



Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.