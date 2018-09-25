Орган в Планетарии. Белые Ночи состоится 11 и 12 июня в 21:00 и 22:30 в Планетарии 1

Орган в Планетарии. Белые Ночи от Amadeus Concerts в Планетарии 1

Концептуальный концерт по-настоящему космической музыки, которую сыграют для вас лучшие петербургские органисты в единственном месте в Петербурге, где летом можно насладиться тёмным звёздным небом!

Помимо лучшей органной музыки в программе прозвучит музыкальный дуэт со специальным гостем - этот вечер будет для вас неповторимым событием! Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает вас! Ну а на улице после концерта вас снова будут ждать Белые Ночи!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта