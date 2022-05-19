Орешкин: Путин на следующей неделе обсудит индексацию соцвыплат

Этот вопрос поднимут на Госсосвете по вопросам социальной политики.

Президент России Владимир Путин обсудит индексацию социальных выплат. Об этом сообщил помощник главы государства Максим Орешкин в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

Он уточнил, что этот вопрос глава государства обсудит на следующей неделе. Орешкин добавил, что президент проведет Госсосвет по вопросам социальной политики, на которому примут решение по индексации соцвыплат.

Ранее Новак заявил, что около половины покупателей российского газа открыли счета в рублях.

Видео: VK / Российское общество "Знание"