Появилось видео мощного взрыва на газопроводе в Австрии

В Австрии прогремел мощнейший взрыв, в результате которого пострадало несколько десятков человек.

В Сети появились первые фото и видео последствий мощного взрыва газопровода в коммуне Вайден-ан-дер-Марх.

В интернете пользователи опубликовали фото и видео взрыва на австрийском газопроводе в коммуне Вайден-ан-дер-Марх. На кадрах заметно, что фото сделано с дальнего расстояния. Однако момент взрыва видно отчетливо. Так же об этом свидетельствуют разрушения из-за случившегося.

По информации местной полиции, в результате происшествия пострадало около 60 человек, информации об их состоянии в настоящее время нет.

Причины и подробности произошедшего устанавливаются.

Фото, видео: YouTube - Halidon, пользователь Twitter - Matthias