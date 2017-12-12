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Появилось видео мощного взрыва на газопроводе в Австрии

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В Австрии прогремел мощнейший взрыв, в результате которого пострадало несколько десятков человек.

В Сети появились первые фото и видео последствий мощного взрыва газопровода в коммуне Вайден-ан-дер-Марх.

В интернете пользователи опубликовали фото и видео взрыва на австрийском газопроводе в коммуне Вайден-ан-дер-Марх. На кадрах заметно, что фото сделано с дальнего расстояния. Однако момент взрыва видно отчетливо. Так же об этом свидетельствуют разрушения из-за случившегося.

По информации местной полиции, в результате происшествия пострадало около 60 человек, информации об их состоянии в настоящее время нет.
 
Причины и подробности произошедшего устанавливаются. 
 
Фото, видео: YouTube - Halidon, пользователь Twitter - Matthias
 
Теги: взрыв в австрии , взрыв газопровода в австрии видео , новости , происшествия
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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