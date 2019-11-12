Paramount Pictures показали трейлер с обновленным Соником

Премьера фильма в России состоится 20 февраля 2020 года.

В сети появился трейлер "Соника в кино" с обновленным дизайном главного героя. Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать.

Фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер . Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси , Уорм Миллер и Орен Юзиэл . Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.

Напоним, что ранее киностудия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма о Сонике. Пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж.

Видео: YouTube/Paramount Pictures