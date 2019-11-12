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Paramount Pictures показали трейлер с обновленным Соником

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Премьера фильма в России состоится 20 февраля 2020 года.

В сети появился трейлер "Соника в кино" с обновленным дизайном главного героя. Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать.

Фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер. Сценарий для фильма написали Патрик КэйсиУорм Миллер и Орен Юзиэл. Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.

Напоним, что ранее киностудия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма о Сонике. Пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж.

Видео: YouTube/Paramount Pictures

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 18:28

Дибдоны тот лучше был

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