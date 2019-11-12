Paramount Pictures показали трейлер с обновленным Соником

В сети появился трейлер "Соника в кино" с обновленным дизайном главного героя. Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать.
Фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер. Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл. Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.
Напоним, что ранее киностудия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма о Сонике. Пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж.
Видео: YouTube/Paramount Pictures
Обсуждение ( 1 )
Дибдоны тот лучше был