Опубликован момент ДТП на перекрестке Просвещения и Кустодиева

В одной из машин был ребенок.

Опубликован момент аварии на севере Петербурга. Как стало известно вечером 4 июля, на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Кустодиева столкнулись автомобили Mercedes и Land Rover. Запись видео с камер наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно обратить внимание, как один из автомобилей, ожидавший поворота, был сбит другим участником ДТП. Отмечается, что в одном из автомобилей был ребенок, который отделался испугом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мотоциклист разбил нос и зеркало водителю желтого фургона. Видеозапись с камеры регистратора опубликована в соцсетях.

Видео: Piter.tv