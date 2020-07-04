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Опубликован момент ДТП на перекрестке Просвещения и Кустодиева

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В одной из машин был ребенок.

Опубликован момент аварии на севере Петербурга. Как стало известно вечером 4 июля, на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Кустодиева столкнулись автомобили Mercedes и Land Rover. Запись видео с камер наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно обратить внимание, как один из автомобилей, ожидавший поворота, был сбит другим участником ДТП. Отмечается, что в одном из автомобилей был ребенок, который отделался испугом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мотоциклист разбил нос и зеркало водителю желтого фургона. Видеозапись с камеры регистратора опубликована в соцсетях.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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