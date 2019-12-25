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Определены победители премии Arendator Awards 2020
Сегодня, 15:50
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smirenny

Определены победители премии Arendator Awards 2020

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В ходе премии определяются влиятельные игроки на рынке коммерческой недвижимости страны.

В пятницу, 2 октября, стали известны победители  первой премии Arendator Awards 2020. Об этом сообщили РИА Новости.

Петербургская сеть коворкингов Avenue Page заняла первое место в номинации "Лучшее рабочее пространство". Лучшим федеральным бизнес-центром класса В стал Bronka Space в Центральном районе города. В категории "Лучший апарт-отель" победу одержал парт-отель бизнес-класса в центре Петербурга YE"S Marata. Лучшим экопроектом стал петербургский деловой центр "Энергия". 

Кроме того, судя по спискам победителей, многие номинации взяли столичные компании. 

Ранее мы писали, что выборгским предпринимателям выдадут стартовые субсидии.

Фото: pixabay

Теги: arendator awards, arendator awards 2020
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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